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Факты / Происшествия

Убегая из Херсона, забыл “подарок” Путина: ГБР провело обыски у предателя из команды Сальдо

Валентина Летяк, редактор ленты
ДБР провело обшуки у зрадника із команди Сальдо
Фото: ГБР

Во время обысков в доме одного из сообщников главного коллаборанта Херсонской области Владимира Сальдо, сбежавшего из города вместе с оккупантами, сотрудники ГБР нашли золотые часы, якобы подаренные российским диктатором Владимиром Путиным.

“Первый заместитель мэра Херсона” в окружении коллаборантов хвастался, утверждая, что получил часы от президента РФ за теплую встречу “новых властей”.

Однако они оказались обычной подделкой в худшем исполнении “русской глубинки”.

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Среди найденного – документы, которые могут служить доказательной базой для следствия.

Решается вопрос об объявлении коллаборанту заочного подозрения.

ДБР провело обшуки у зрадника із команди Сальдо

Фото; ДБР

В имении самого главного коллаборанта Херсонской области Владимира Сальдо ГБР провело обыски 6 января.

Ранее в суд направили обвинительные акты в отношении Сальдо, его “заместителя” и “председателя Херсонской городской администрации”.

Им инкриминируют госизмену, коллаборационную деятельность, оправдывание вооруженной агрессии РФ против Украины (статьи 111, 111-1, 436-2 УК Украины).

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Источник: ГБР
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