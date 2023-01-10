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Способствовала паспортизации и организации псевдореферендума на Херсонщине: будут судить главу оккупационной администрации

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Способствовала паспортизации и организации псевдореферендума на Херсонщине: будут судить главу оккупационной администрации
Фото: Офис генпрокурора

Будут судить главу оккупационной администрации Скадовского района Херсонской области, которая способствовала принудительной паспортизации и организации псевдореферендума.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Следствием установлено, что в июне 2022 года жительница Скадовского района перешла на сторону врага.

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Она заняла должность так называемого “председателя военно-гражданской администрации Скадовской территориальной общины Скадовского района Херсонской области”.

– На псевдодолжности женщина выполняла организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, а также поручения военного руководства РФ, направленные на утверждение оккупационной власти, – говорится в сообщении.

Кроме того, обвиняемая принимала участие в открытии местного пункта получения гражданства РФ, организации проведения псевдореферендума по выходу области из состава Украины и присоединению к территориям РФ, а также массовым мероприятиям, организованным в поддержку государства-агрессора.

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Прокуроры Херсонской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт по факту коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).

Источник: Офис генпрокурора
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