Тікаючи з Херсону, забув “подарунок” Путіна: ДБР провело обшуки у зрадника із команди Сальдо

Січень, 12 в 17:11

Під час обшуків у помешканні одного з поплічників головного колаборанта Херсонської області Володимира Сальдо, який втік з міста разом з окупантами, співробітники ДБР знайшли золотий годинник, нібито подарований російським диктатором Володимиром Путіним.

“Перший заступник мера Херсону” в оточенні колаборантів вихвалявся, стверджуючи, що отримав годинник від президента РФ за теплу зустріч “нової влади”.

Проте він виявився звичайною підробкою в найгіршому виконанні “русской глубинки”.

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Серед знайденого – також документи, які можуть служити доказовою базою для слідства.

Наразі вирішується питання щодо оголошення колаборанту заочної підозри.

У маєтку самого головного колаборанта Херсонської області Володимира Сальдо ДБР провело обшуки 6 січня.

Раніше до суду скерували обвинувальні акти щодо Сальдо, його “заступника“ та “голови Херсонської міської адміністрації”.

Їх інкримуінують держзраду, колабораційну діяльність, виправдовування збройної агресії РФ проти України (статті 111, 111-1, 436-2 КК України).