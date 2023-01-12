Тікаючи з Херсону, забув “подарунок” Путіна: ДБР провело обшуки у зрадника із команди Сальдо
Під час обшуків у помешканні одного з поплічників головного колаборанта Херсонської області Володимира Сальдо, який втік з міста разом з окупантами, співробітники ДБР знайшли золотий годинник, нібито подарований російським диктатором Володимиром Путіним.
“Перший заступник мера Херсону” в оточенні колаборантів вихвалявся, стверджуючи, що отримав годинник від президента РФ за теплу зустріч “нової влади”.
Проте він виявився звичайною підробкою в найгіршому виконанні “русской глубинки”.
Серед знайденого – також документи, які можуть служити доказовою базою для слідства.
Наразі вирішується питання щодо оголошення колаборанту заочної підозри.
У маєтку самого головного колаборанта Херсонської області Володимира Сальдо ДБР провело обшуки 6 січня.
Раніше до суду скерували обвинувальні акти щодо Сальдо, його “заступника“ та “голови Херсонської міської адміністрації”.
Їх інкримуінують держзраду, колабораційну діяльність, виправдовування збройної агресії РФ проти України (статті 111, 111-1, 436-2 КК України).