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Факты / Происшествия

Кричат и пишут СМС из-под завалов: в Днепре под разрушенным подъездом остаются люди

Юля Захарченко, редактор ленты
ракетний удар по будинку у Дніпрі
Фото: ГСЧС

В Днепре после ракетного удара РФ чудом спаслась девушка, которая сидела на руинах разрушенного жилого дома. Спасатели ГСЧС смогли безопасно спустить ее с высоты выше шестого этажа вместе с четвероногим другом.

Журналисты начали публиковать кадры, на которых можно заметить, как девушка сидит на руинах дома, уничтоженного россиянами. Сейчас ей и другим пострадавшим оказывают необходимую помощь.

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Заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко рассказал, что люди под завалами продолжают писать сообщения, чтобы дать о себе знать. Также периодически спасатели делают моменты тишины, чтобы услышать крик пострадавших.

По последним данным Днепропетровской ОГА, в результате ракетного удара в Днепре погибло 12 человек (среди них 15-летняя девушка) и еще 64 жителей пострадали.

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