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Факти / Надзвичайні події

Кричать та пишуть СМС з-під завалів: у Дніпрі під зруйнованим під’їздом залишаються люди

Юля Захарченко, редакторка стрічки
ракетний удар по будинку у Дніпрі
Фото: ДСНС

У Дніпрі після ракетного удару РФ дивом врятувалася дівчина, яка сиділа на руїнах зруйнованого житлового будинку. Рятувальники ДСНС змогли безпечно спустити її з висоти вище шостого поверху разом з чотирилапим другом.

Журналісти почали публікувати кадри, на яких можна помітити, як дівчина сидить на руїнах будинку, знищеного росіянами. Наразі їй та іншим постраждалим надають необхідну допомогу.

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Заступник мера Дніпра Михайло Лисенко розповів, що люди під завалами продовжують писати повідомлення, щоб дати про себе знати. Також періодично рятувальники роблять моменти тиші, щоб почути крик постраждалих.

За останніми даними Дніпропетровської ОВА, внаслідок ракетного удару в Дніпрі загинуло 12 людей (серед них 15-річна дівчина) та ще 64 жителів постраждали.

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