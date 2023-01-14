Январь, 14 в 12:11

На территорию Национального музея народной архитектуры и быта Украины в Пирогово упали обломки сбитой российской ракеты.

Об этом в Telegram сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

По его словам, никто на территории музея не пострадал.

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– Очередная суббота началась с ракетной атаки на Киев. Обломки сбитой ракеты упали на территорию музея Пирогово, – рассказал Ткаченко.

На место оперативно прибыли все службы: полиция, военные, скорые.

Обломки сбитой под Киевом ракеты упали в музее Пирогово / 4 фотографии

Напомним, что сегодня утром Российская Федерация атаковала Киев ракетами. В Дарницком районе обломки ракеты повредили два автомобиля. Также обломками повредило нежилое здание в Голосеевском районе. Обошлось без пострадавших.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что РФ атаковала Киев ракетами, которые летели с северного направления по баллистической траектории.

Источник: Александр Ткаченко

Фото: Александр Ткаченко