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Факти / Надзвичайні події

Уламки збитої під Києвом ракети впали у музеї Пирогово

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Уламки збитої під Києвом ракети впали у музеї Пирогово

На територію Національного музею народної архітектури та побуту України у Пирогові впали уламки збитої російської ракети.

Про це у Telegram повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

За його словами, ніхто на території музею не постраждав.

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– Чергова субота почалась з ракетної атаки на Київ. Уламки збитої ракети впали на територію музею Пирогово, – розповів Ткаченко.

На місце оперативно прибули всі служби: поліція, військові, швидкі.

Уламки збитої під Києвом ракети впали у музеї Пирогово / 4 фотографии

Нагадаємо, що сьогодні зранку Російська Федерація атакувала Київ ракетами. У Дарницькому районі уламки ракети пошкодили дві автівки. Також уламками пошкодило нежитлову будівлю в Голосіївському районі. Минулося без постраждалих.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що РФ атакувала Київ ракетами, що летіли з північного напрямку по балістичній траєкторії.

Джерело: Олександр Ткаченко

Фото: Олександр Ткаченко

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