Уламки збитої під Києвом ракети впали у музеї Пирогово
На територію Національного музею народної архітектури та побуту України у Пирогові впали уламки збитої російської ракети.
Про це у Telegram повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.
За його словами, ніхто на території музею не постраждав.
– Чергова субота почалась з ракетної атаки на Київ. Уламки збитої ракети впали на територію музею Пирогово, – розповів Ткаченко.
На місце оперативно прибули всі служби: поліція, військові, швидкі.
Нагадаємо, що сьогодні зранку Російська Федерація атакувала Київ ракетами. У Дарницькому районі уламки ракети пошкодили дві автівки. Також уламками пошкодило нежитлову будівлю в Голосіївському районі. Минулося без постраждалих.
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що РФ атакувала Київ ракетами, що летіли з північного напрямку по балістичній траєкторії.
Джерело: Олександр Ткаченко
Фото: Олександр Ткаченко