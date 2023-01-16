Оккупанты утром обстреляли Купянск: ранены два человека
Сегодня, 16 января, российские оккупанты обстреляли город Купянск Харьковской области.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По его словам, обстрелами повреждены частное домовладение и многоквартирный дом. На месте работают экстренные службы.
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По данным областного центра экстренной медицинской помощи, ранения получили два человека: 41-летний мужчина и 65-летняя женщина. Мужчина госпитализирован в состоянии средней тяжести. Женщине помощь оказали на месте.
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Фото: Олег Синегубов