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Оккупанты утром обстреляли Купянск: ранены два человека

Марта Бондаренко, редактор ленты
Оккупанты утром обстреляли Купянск: ранены два человека

Сегодня, 16 января, российские оккупанты обстреляли город Купянск Харьковской области.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, обстрелами повреждены частное домовладение и многоквартирный дом. На месте работают экстренные службы.

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По данным областного центра экстренной медицинской помощи, ранения получили два человека: 41-летний мужчина и 65-летняя женщина. Мужчина госпитализирован в состоянии средней тяжести. Женщине помощь оказали на месте.

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Фото: Олег Синегубов

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