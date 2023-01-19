Розчленили та спалили останки дитини: засуджено батьків-вихователів на Дніпропетровщині

Січень, 19 в 13:44

Засуджено батьків-вихователів, які розчленували, спалили та притопили останки тіла дитини, щоб приховати її смерть і продовжувати отримувати виплати.

– Ювенальні прокурори Дніпропетровської обласної прокуратури та Офісу генпрокурора у Верховному Суді домоглися залишення в силі рішення попередньої судової інстанції, яким засуджено батьків-вихователів будинку сімейного типу, – йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

Зазначається, що прокурори у судах довели, що засуджені вирішили приховати смерть малолітньої дитини, яка перебувала у них під наглядом, для продовження отримання виплат на її утримання.

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– Вони розчленували, спалили та притопили останки тіла дитини на дні водойми. Пізніше заявили про нібито її зникнення в органи поліції, заздалегідь вигадавши про це історію. Незважаючи на невизнання сімейною парою своєї вини, ювенальні прокурори надали беззаперечні докази вчинення злочину, – повідомляє Офіс генпрокурора.

Їх визнано винними у нарузі над тілом померлого та завідомо неправдивому повідомленні про вчинення кримінального правопорушення. Батьків-вихователів засуджено до 7 та 6 років за ґратами.