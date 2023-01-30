Январь, 30 в 0:56

Российские захватчики наносят мощные удары по Харькову и Харьковской области.

Обновлено в 01:10. В результате ракетного удара С-300 разрушен четырехэтажный жилой дом в Киевском районе Харькова.

— Трое пострадавших получили легкие повреждения. К сожалению, погибла пожилая женщина. Ее муж находился рядом на момент удара и чудом серьезно не пострадал, — сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По предварительным данным, дом частично разрушен, а жителей эвакуировали. Все экстренные службы продолжают работать на месте.

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Обновлено в 00:55. В Министерстве обороны Украины показали последствия ракетного удара С-300 по жилому дому в Харькове.

— Очередной ракетный обстрел мирного украинского города российскими террористами. В Харькове снова попала ракета в жилой дом, полностью разрушен целый этаж. Продолжаются спасательные работы, — говорится в сообщении.

Обновлено в 00:43. Известно по меньшей мере об одном погибшем и трех пострадавших в результате удара российской ракетой С-300 по Киевскому району Харькова, отмечает мэр Игорь Терехов.

— Предварительно, в результате удара по жилому дому в Харькове один человек погиб, трое пострадали, — сообщает он.

Обновлено 30 января в 00:15. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что в результате ракетного удара С-300 пострадали по меньшей мере три человека.

— По состоянию на сейчас известно, что в результате удара пострадали три человека. Спасательные работы продолжаются, — отмечает он.

Обновлено 29 января в 23:38. В Харькове зафиксировано попадание вражеской ракеты в жилой дом в Киевском районе, сообщает глава ОВА Олег Синегубов.

— Предварительно, ракетой С-300. На месте работают все экстренные службы. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется, — отмечает он.

Обновлено 29 января в 23:20. Под ударом Киевский район Харькова — зафиксировано попадание в жилой дом, сообщает мэр Игорь Терехов.

— В здании пожар. Сильные повреждения. По информации, требующей подтверждения, есть пострадавшие, — отмечает городской глава.

Оновлено 29 января о 22:59. В регионе сейчас продолжается воздушная тревога. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов подтверждает информацию об атаках российских оккупантов.

— Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты наносят удары! Оставайтесь в укрытиях, — отмечает он.

Стоит отметить, что сейчас продолжается сигнал воздушной тревоги в Луганской, Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской областях и Крыму.