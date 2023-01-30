Російські загарбники завдають потужних ударів по Харкову та Харківській області.

Оновлено о 01:10. Внаслідок ракетного удару С-300 зруйнований чотириповерховий житловий будинок в Київському районі Харкова.

– Троє постраждалих дістали легкі ушкодження. На жаль, загинула літня жінка. Її чоловік перебував поруч на момент удару та дивом серйозно не постраждав, – повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За попередніми даними, будинок частково зруйновано, а жителів евакуювали. Всі екстрені служби продовжують працювати на місці.

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Оновлено о 00:55. У Міністерстві оборони України показали наслідки ракетного удару С-300 по житловому будинку в Харкові.

– Черговий ракетний обстріл мирного українського міста російськими терористами. У Харкові знову влучила ракета в житловий будинок, повністю зруйновано цілий поверх. Тривають рятувальні роботи, – йдеться у повідомленні.

Оновлено о 00:43. Відомо щонайменше про одного загиблого та трьох постраждалих внаслідок удару російською ракетою С-300 по Київському району Харкова, зазначає мер Ігор Терехов.

– Попередньо, внаслідок удару по житловому будинку в Харкові одна людина загинула, троє постраждали, – повідомляє він.

Оновлено 30 січня о 00:15. Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок ракетного удару С-300 постраждало щонайменше троє людей.

– Станом на зараз відомо, що внаслідок удару постраждало троє людей. Рятувальні роботи продовжуються, – зазначає він.

Оновлено 29 січня о 23:38. У Харкові зафіксовано влучання ворожої ракети у житловий будинок у Київському районі, повідомляє очільник ОВА Олег Синєгубов.

– Попередньо, ракетою С-300. На місці працюють всі екстрені служби. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється, – зазначає він.

Оновлено 29 січня о 23:20. Під ударом Київський район Харкова – зафіксовано влучання у житловий будинок, повідомляє мер Ігор Терехов.

– У будівлі пожежа. Сильні пошкодження. За інформацією, що потребує підтвердження, є постраждалі, – зазначає міський глава.

Оновлено 29 січня о 22:59. У регіоні наразі триває повітряна тривога. Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов підтверджує інформацію про атаки російських окупантів.

– Увага! Жителі Харкова та області, окупанти завдають ударів! Залишайтеся в укриттях, – наголошує він.

Варто зазначити, що наразі триває сигнал повітряної тривоги у Луганській, Донецькій, Харківській, Дніпропетровській, Миколаївській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській областях та Криму.