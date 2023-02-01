Двое организаторов пьяных вечеринок в Киеве получили подозрение, еще шестеро — повестки

Февраль, 01 в 21:26

Правоохранители сообщили о подозрении двум фигурантам пьяных вечеринок в Киеве, во время которых ребята накачивали девушек алкоголем и Ксанаксом, а затем издевались над ними.

Об этом сообщает Суспильне со ссылкой на комментарий полиции.

Отмечается также, что еще шести лицам вручили повестки в военкомат.

Сейчас смотрят Накануне в сети получила огласку история о группе молодых людей из Ивано-Франковска, которые приехали в Киев и устраивали вечеринки. На них они накачивали алкоголем и наркотиками девушек, а потом издевались над ними и насиловали. 1 февраля в Нацполиции сообщили, что у организаторов пьяных вечеринок проводят обыски и возбуждено уголовное дело. Омбудсмен Дмитрий Лубинец напомнил, что любые насильственные действия сексуального характера запрещены украинским и международным законодательством, в частности, Стамбульской конвенцией. Он подчеркнул, что виновным в преступлениях является только обидчик.

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