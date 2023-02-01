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Факты / Происшествия

Двое организаторов пьяных вечеринок в Киеве получили подозрение, еще шестеро — повестки

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Двое организаторов пьяных вечеринок в Киеве получили подозрение, еще шестеро — повестки
Фото: Нацполиция

Правоохранители сообщили о подозрении двум фигурантам пьяных вечеринок в Киеве, во время которых ребята накачивали девушек алкоголем и Ксанаксом, а затем издевались над ними.

Об этом сообщает Суспильне со ссылкой на комментарий полиции.

Отмечается также, что еще шести лицам вручили повестки в военкомат.

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Накануне в сети получила огласку история о группе молодых людей из Ивано-Франковска, которые приехали в Киев и устраивали вечеринки. На них они накачивали алкоголем и наркотиками девушек, а потом издевались над ними и насиловали.

1 февраля в Нацполиции сообщили, что у организаторов пьяных вечеринок проводят обыски и возбуждено уголовное дело.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец напомнил, что любые насильственные действия сексуального характера запрещены украинским и международным законодательством, в частности, Стамбульской конвенцией. Он подчеркнул, что виновным в преступлениях является только обидчик.

Источник: Суспільне
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