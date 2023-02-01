Двоє організаторів п’яних вечірок у Києві отримали підозру, ще шестеро – повістки

Лютий, 01 в 21:26

Правоохоронці повідомили про підозру двом фігурантам п’яних вечірок у Києві, під час яких хлопці накачували дівчат алкоголем та Ксанаксом, а потім знущалися з них.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на коментар поліції.

Зазначається також, що ще шістьом особам вручили повістки до військкомату.

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Напередодні у мережі набула розголосу історія про групу молодиків з Івано-Франківська, які приїхали до Києва та влаштовували вечірки. На них вони накачували алкоголем та наркотиками дівчат, а потім знущалися з них та ґвалтували.

1 лютого в Нацполіції повідомили, що в організаторів п’яних вечірок проводять обшуки та відкрито кримінальну справу.

Омбудсмен Дмитро Лубінець нагадав, що будь-які насильницькі дії сексуального характеру заборонені українським і міжнародним законодавством, зокрема Стамбульською конвенцією. Він наголосив, що винним у злочинах є лише кривдник.