Блогеров, которые снимали и распространяли порнографический контент, издеваясь над девушками, заключили под стражу.

Судьи Шевченковского райсуда Киева избрали им меру пресечения в виде содержания под стражей до 1 апреля без права внесения залога.

Ранее указанным лицам сообщено о подозрении в изготовлении, хранении и распространении изображений порнографического характера, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 301 УК Украины).

Сейчас смотрят

На скамье подсудимых оказались 19-летний Андрей Ярина, ведущий трансляций. А также его друг Ярослав Домбровский.

— Подозревается в распространении видео порнографического характера. Он с ребятами снимали видео девушек в бессознательном состоянии, затем распространяли в Telegram-канале. Подозреваемый может скрываться, может уничтожить вещи и документы, необходимые следствию. Ярыне необходимо избрать меру пресечения — содержание под стражей, — сказал один из прокуроров.

Сторона обвинения настаивала на содержании подозреваемого под стражей без права внесения залога.

Адвокат подозреваемого Олег Охман в суде назвал дело “политическим”. По его словам, объявление о подозрении и проведение обысков происходили с нарушениями. Защитник добавил, что от потерпевших девушек заявлений не поступало.

Что известно о “пьяных вечеринках” в Киеве

31 января в сети получила огласку история о группе молодых людей из Ивано-Франковска, которые приехали в Киев и устраивали вечеринки. На них они накачивали алкоголем и наркотиками девушек, а потом издевались над ними и насиловали.

1 февраля в Нацполиции сообщили, что у организаторов пьяных вечеринок проводят обыски и возбуждено уголовное дело.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец напомнил, что любые насильственные действия сексуального характера запрещены украинским и международным законодательством, в частности Стамбульской конвенцией. Он подчеркнул, что виновным в преступлениях является только обидчик.