Лютий, 03 в 19:58

Блогерів, які знімали та розповсюджували порнографічний контент, знущаючись над дівчатами, взяли під варту.

Судді Шевченківського райсуду Києва обрали їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 1 квітня без права внесення застави.

Раніше вказаним особам повідомлено про підозру у виготовленні, зберіганні та розповсюдженні зображень порнографічного характеру, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 301 КК України).

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На лаві підсудних опинилися 19-річний Андрій Ярина, який був ведучим трансляцій. А також його друг Ярослав Домбровський.

— Підозрюється у розповсюдженні відео порнографічного характеру. Він з хлопцями знімали відео дівчат у непритомному стані, далі розповсюджували у Telegram-каналі. Підозрюваний може переховуватись, може знищити речі та документи, які потрібні слідству. Ярині необхідно обрати запобіжний захід — тримання під вартою, — сказав один із прокурорів.

Сторона обвинувачення наполягала на утриманні підозрюваного під вартою та не відпускати його під заставу.

Адвокат підозрюваного Олег Охман у суді назвав справу “політичною”. За його словами, оголошення про підозру і проведення обшуків відбувалися з порушеннями. Захисник додав, що від потерпілих дівчат заяв не надходило.

Що відомо про “п’яні вечірки” у Києві?

31 січня у мережі набула розголосу історія про групу молодиків з Івано-Франківська, які приїхали до Києва та влаштовували вечірки. На них вони накачували алкоголем та наркотиками дівчат, а потім знущалися з них та ґвалтували.

1 лютого в Нацполіції повідомили, що в організаторів п’яних вечірок проводять обшуки та відкрито кримінальну справу.

Омбудсмен Дмитро Лубінець нагадав, що будь-які насильницькі дії сексуального характеру заборонені українським і міжнародним законодавством, зокрема Стамбульською конвенцією. Він наголосив, що винним у злочинах є лише кривдник.