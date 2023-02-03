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Факти / Надзвичайні події

Без права внесення застави: суд відправив під варту організаторів п’яних вечірок у Києві

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
організатори п'яних вечірок

Блогерів, які знімали та розповсюджували порнографічний контент, знущаючись над дівчатами, взяли під варту.

Судді Шевченківського райсуду Києва обрали їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 1 квітня без права внесення застави.

Раніше вказаним особам повідомлено про підозру у виготовленні, зберіганні та розповсюдженні зображень порнографічного характеру, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 301 КК України).

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На лаві підсудних опинилися 19-річний Андрій Ярина, який був ведучим трансляцій. А також його друг Ярослав Домбровський.

— Підозрюється у розповсюдженні відео порнографічного характеру. Він з хлопцями знімали відео дівчат у непритомному стані, далі розповсюджували у Telegram-каналі.

Підозрюваний може переховуватись, може знищити речі та документи, які потрібні слідству. Ярині необхідно обрати запобіжний захід — тримання під вартою, — сказав один із прокурорів.

Сторона обвинувачення наполягала на утриманні підозрюваного під вартою та не відпускати його під заставу.

Адвокат підозрюваного Олег Охман у суді назвав справу “політичною”. За його словами, оголошення про підозру і проведення обшуків відбувалися з порушеннями. Захисник додав, що від потерпілих дівчат заяв не надходило.

Що відомо про “п’яні вечірки” у Києві?

31 січня у мережі набула розголосу історія про групу молодиків з Івано-Франківська, які приїхали до Києва та влаштовували вечірки. На них вони накачували алкоголем та наркотиками дівчат, а потім знущалися з них та ґвалтували.

1 лютого в Нацполіції повідомили, що в організаторів п’яних вечірок проводять обшуки та відкрито кримінальну справу.

Омбудсмен Дмитро Лубінець нагадав, що будь-які насильницькі дії сексуального характеру заборонені українським і міжнародним законодавством, зокрема Стамбульською конвенцією. Він наголосив, що винним у злочинах є лише кривдник.

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