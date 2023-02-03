Сегодня около 7 утра во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области раздался мощный взрыв.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, в воздух взлетел автомобиль бывшего сотрудника правоохранительных органов, который с приходом россиян перешел на их сторону.

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– Вероятно, сработало взрывное устройство, – заметил Федоров.

Сейчас выясняется информация, кому именно принадлежал автомобиль, и есть ли пострадавшие.

Гауляйтер Запорожской области Владимир Рогов в мессенджере написал, что в результате взрыва погиб человек – имени не назвал.

Ранее сообщалось, что в Энергодаре, где расположена Запорожская АЭС, оккупанты обустраивают казармы в подвалах жилых домов. Так они пытаются обезопасить себя при наступлении Сил обороны Украины.

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