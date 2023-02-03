В Енергодарі підірвали авто з місцевим колаборантом
Сьогодні близько 7 ранку в тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області пролунав потужний вибух.
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
За його словами, у повітря злетіла автівка колишнього співробітника правоохоронних органів, який з приходом росіян перейшов на їхній бік.
– Ймовірно, спрацював вибуховий пристрій, – зауважив Федоров.
Наразі з’ясовується інформація, кому саме належало авто, та чи є поранені.
Гауляйтер Запорізької області Володимир Рогов у месенджері написав, що внаслідок вибуху загинула людина – імені не назвав.
Раніше повідомлялося, що в Енергодарі, де розташована Запорізька АЕС, окупанти облаштовують казарми у підвалах житлових будинків. Так вони намагаються убезпечити себе у разі наступу Сил оборони України.
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