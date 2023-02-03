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Факти / Надзвичайні події

В Енергодарі підірвали авто з місцевим колаборантом

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
В Енергодарі підірвали авто з місцевим колаборантом

Сьогодні близько 7 ранку в тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області пролунав потужний вибух.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, у повітря злетіла автівка колишнього співробітника правоохоронних органів, який з приходом росіян перейшов на їхній бік.

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– Ймовірно, спрацював вибуховий пристрій, – зауважив Федоров.

Наразі з’ясовується інформація, кому саме належало авто, та чи є поранені.

Гауляйтер Запорізької області Володимир Рогов у месенджері написав, що внаслідок вибуху загинула людина – імені не назвав.

Раніше повідомлялося, що в Енергодарі, де розташована Запорізька АЕС, окупанти облаштовують казарми у підвалах житлових будинків. Так вони намагаються убезпечити себе у разі наступу Сил оборони України.

Фото: скриншот

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