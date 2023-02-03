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Факты / Происшествия

Зарабатывал на уклонистах: заместителя начальника Центральной ВВК разоблачили на взятке

Валентина Летяк, редактор ленты
заступника начальника Центральної ВЛК викрили на хабарі
Фото: СБУ

Сотрудники СБУ и ГБР задержали во время получения взятки заместителя начальника Центральной военно-врачебной комиссии ВСУ.

По данным следствия, чиновник наладил преступный механизм получения денег от мужчин призывного возраста, то есть за разные суммы он предлагал уклониться от прохождения срочной службы в условиях военного положения.

Задокументирован факт вымогательства чиновником с призывника $5 тыс. за содействие в выдаче заключения комиссии о непригодности к военной службе по состоянию здоровья с последующим снятием с учета в военкомате.

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А задержали подозреваемого на рабочем месте во время получения второй части неправомерной выгоды в размере $2,5 тыс.

На работе и в доме фигуранта в одном из частных секторов столицы правоохранители обнаружили крупные суммы наличности в разной валюте. В эквиваленте речь идет о более чем 5 млн грн.

заступника начальника Центральної ВЛК викрили на хабарі
заступника начальника Центральної ВЛК викрили на хабарі
заступника начальника Центральної ВЛК викрили на хабарі
заступника начальника Центральної ВЛК викрили на хабарі
заступника начальника Центральної ВЛК викрили на хабарі
заступника начальника Центральної ВЛК викрили на хабарі
Зарабатывал на уклонистах: заместителя начальника Центральной ВВК разоблачили на взятке / 3 фотографии

Чиновнику объявлено подозрение по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом). Ему грозит до 10 лет заключения с конфискацией.

Решается вопрос о мере пресечения в виде содержания под стражей.

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Источник: СБУ
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