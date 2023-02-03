Февраль, 03 в 14:10

Сотрудники СБУ и ГБР задержали во время получения взятки заместителя начальника Центральной военно-врачебной комиссии ВСУ.

По данным следствия, чиновник наладил преступный механизм получения денег от мужчин призывного возраста, то есть за разные суммы он предлагал уклониться от прохождения срочной службы в условиях военного положения.

Задокументирован факт вымогательства чиновником с призывника $5 тыс. за содействие в выдаче заключения комиссии о непригодности к военной службе по состоянию здоровья с последующим снятием с учета в военкомате.

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А задержали подозреваемого на рабочем месте во время получения второй части неправомерной выгоды в размере $2,5 тыс.

На работе и в доме фигуранта в одном из частных секторов столицы правоохранители обнаружили крупные суммы наличности в разной валюте. В эквиваленте речь идет о более чем 5 млн грн.

Зарабатывал на уклонистах: заместителя начальника Центральной ВВК разоблачили на взятке / 3 фотографии

Чиновнику объявлено подозрение по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом). Ему грозит до 10 лет заключения с конфискацией.

Решается вопрос о мере пресечения в виде содержания под стражей.