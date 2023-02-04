Лютий, 04 в 19:50

В Одесі та частині районів в суботу, 4 лютого, зникло світло внаслідок уже другої за добу масштабної аварії на одному з енергооб’єктів, розташованих в області.

Що сталось зі світлом в Одесі

Про аварію на енергооб’єкті в Одеській області повідомляли як речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, так і пресслужба компанії ДТЕК Одеські електромережі.

Братчук закликав одеситів до терпіння і пообіцяв, що електрика повернеться в місто, щойно енергетики усунуть наслідки аварії.

Зараз дивляться

У ДТЕК додали, що пошкодження сталось на одній із місцевих підстанцій, а голова Одеської ОВА Максим Марченко пізніше додав, що на об’єкті виникла пожежа.

За даними Укренерго, вранці на одній з високовольтних підстанцій, що заживлюють Одесу, вийшов з ладу автотрансформатор, раніше відновлений після російських ракетних атак.

Станом на 11 ранку в місті та декількох прилеглих районах області діяли мережеві обмеження, адже неможливо доставити споживачам електрику у повному обсязі.

Коли в Одесу повернуть електрику

Укренерго зазначило, що масштаб аварії – доволі суттєвий, що і викликало більш тривалі обмеження енергетичного живлення. Назвати терміни, в які енергоживлення повністю відновлять, в компанії не змогли. Натомість там попередили, що фахівці розробляють резервні схеми заживлення міста і прилеглих районів.

На ситуацію відреагував прем’єр-міністр Денис Шмигаль – він повідомив, що на позачерговому засіданні Кабміну створили цілодобовий урядовий штаб на чолі з міністром енергетики для якнайшвидшого вирішення питання з живленням Одеси.

Шмигаль підкреслив, що ситуація складна і масштаб аварії – суттєвий, через що швидко відновити енергетичне живлення, зокрема критичної інфраструктури, неможливо.

– Зараз основна мета – заживити критичну інфраструктуру та багатоквартирні будинки, опалення яких залежить від електропостачання. Доручив протягом доби завезти до Одеси всі потужні генератори, які є в наявності у Міненерго, – сказав очільник уряду.

Він додав, що в місто має бути перевезена газотурбінна електростанція потужністю в 25 МВт, яку надали наші партнери зі США.

Крім того, прем’єр доручив МЗС звернутись до Туреччини за додатковою підтримкою у вигляді суден-електростанцій.

Близько 18:00 4 лютого очільник Укренерго Володимир Кудрицький повідомив на брифінгу, що енергетикам врешті вдалось підключити до живлення критично важливі об’єкти, які подають місту воду та тепло.

Він пообіцяв, що у найближчі кілька днів служби перезаживлять критичну інфраструктуру на автономні джерела, завдяки чому планується вивільнити потужність та передати її звичайним споживачам у місті та області.

Крім того, за словами Кудрицького, в області прискорюють та активізують роботу на всіх об’єктах, що постраждали від обстрілів.

Зокрема, увагу планують зосередити на одному із цих об’єктів, що має допомогти якомога швидше подати додаткову потужність в Одесу та Одеський район.

Також найближчими тижнями в Україну прибуде мобільна електростанція потужністю 24 Мегават від західних партнерів. Але для її запуску знадобиться ще декілька тижнів.

Така ж ситуація – з плавучими електростанціями; на їх підключення знадобиться додатковий час.

Таким чином, 4 та 5 лютого в Одесі будуть суттєві обмеження подачі електроенергії.

– Ми, звісно, робитимемо все, щоб покращення ситуації з енергопостачанням відбулося протягом днів, а не тижнів, – пообіцяв Кудрицький.

Пізніше міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що до енергозабезпечення вдалось підключити близько третини споживачів з Одеси.

Основна проблема – відсутність необхідних трансформаторів, тож їх доставляють з інших регіонів.

Наразі в Одесу направляється 31 потужний генератор з усієї країни.

В Укренерго додали, що в місто можна поставити лиш близько 40-50% необхідної електрики, більшість якої використовуватиметься для критичної інфраструктури.

– Зараз головна ціль – створити щонайменше ще одни канал подачі електрики в місто, що вийти на графіки, принаймні, 2/5, 2/6, щоб світло подавалось кілька разів на день кожному споживачу, – розповів Кудрицький.

Він звернув увагу на те, що можливості мережі з подачі енергетики в Одесі – неоднорідні, десь взагалі немає обмежень, а десь – є великі проблеми. Цю ситуацію виправлять, щоб мережа змогла пропустити достатньо електрики для усіх жителів.

Причина аварії, за його словами – у наслідках ворожих атак, що суттєво пошкодили обладнання на усіх трьох підстанціях, на які заживлена Одеса та область.

Речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук повідомив в ефірі національного телемарафону, що майже 500 тис. абонентів все ще без електроенергії станом на 19:50.

Джерело: Денис Шмигаль, Укренерго, Максим Марченко, ДТЕК Одеські електромережі, Сергій Братчук, Герман Галущенко