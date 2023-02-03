Лимиты в областях и экстренные отключения в Одесской области: где не будет света 4 февраля
Украинцы продолжают жить в режиме отключений света, в то же время энергетики работают над восстановлением электросети после ракетных ударов РФ.
В областях действуют стабилизационные графики, в режиме экстренных обесточений после атаки 26 января живут только жители Одесской области.
Облэнерго Харьковской, Львовской, Винницкой, Черкасской, Черниговской, Хмельницкой, Тернопольской, Сумской, Черновицкой, Николаевской и других областей предоставляют актуальные графики отключения света на официальных сайтах.
Где не будет света 4 февраля 2023 года – читайте дальше в материале.
Киев и Киевская область
В столице и области действуют три очереди потребителей, которым гарантированно выключают свет дважды или трижды в сутки. Срок отключения — не более четырех часов подряд, за исключением аварийных ситуаций.
График отключения электричества состоит из трех обозначений: гарантированное наличие света, вероятные ограничения или же его полное отсутствие.
Узнать время плановых отключений света по адресу можно по этой ссылке.
Днепропетровская область
Проверить информацию о текущих отключениях или ознакомиться с графиком в Днепропетровской области можно по ссылке.
Харьковская область
Плановые отключения света в Харьковской области предусматривают 12 очередей среди потребителей, а начало каждой из них меняется еженедельно.
Нужно открыть форму по этой ссылке, выбрать из списка ваш населенный пункт, улицу, номер дома и нажать Проверить.
Львовская область
В графиках Львовоблэнерго потребители электроэнергии распределены на три группы. Абонентам в разные дни недели выключают свет по четыре часа.
Электроэнергия стабильно будет поставляться дважды в сутки по четыре часа (вместе — восемь часов). С графиком можно ознакомиться по этой ссылке.
Винницкая область
Узнать свою очередь в рамках плановых ограничений электроснабжения в Винницкой области можно по ссылке.
Сравнить свою очередь с адресом, где планируют выключать свет, можно по этой ссылке.
Черниговская область
В Черниговской области потребители разделены на три группы. Узнать принадлежность к группе можно по этой ссылке.
Посмотреть график отключений света для четного и нечетного дня месяца можно по этой ссылке.
Полтавская область
Посмотреть расписание отключений света в Полтавской области можно по этой ссылке. Свет будут выключать в двух очередях одновременно, основной и дополнительной, обозначенной в графике в скобках.
Хмельницкая область
Облэнерго Хмельницкой области создали шесть очередей, которые постепенно обесточиваются для распределения мощности между жителями региона — по этой ссылке можно посмотреть актуальные графики.
Для просмотра адресов, которые сейчас обесточены или будут вскоре обесточены, в разрезе районов электросетей, можно по этой ссылке.
Тернопольская область
В Тернопольской области график отключения света будет действовать с 30 января до 5 февраля включительно между тремя группами потребителей.
Посмотреть соответствие адреса к отключению света согласно графику можно по этой ссылке.
Ровенская область
График отключений в городе Ровно можно посмотреть по ссылке. В области с соответствующим расписанием можно ознакомиться здесь.
Энергетики отмечают, что графики могут не совпадать с фактическими отключениями при экстренных или аварийных отключениях.
Черкасская область
Поставка электроэнергии распределена между тремя очередями.
Посмотреть время отключения света для каждой из очередей можно по этой ссылке.
Другие области
В других регионах также действуют стабилизационные отключения света. Ознакомиться с графиками отключения электричества по Украине можно на сайтах Сумыоблэнерго, Николаевоблэнерго, Черновцыоблэнерго, Волыньоблэнерго, Закарпатьеоблэнерго, Прикарпатьеоблэнерго и Житомироблэнерго.