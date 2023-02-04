За “крышевание” борделей в Киеве: суд арестовал заместителя руководителя миграционной полиции

Февраль, 04 в 16:10

Печерский райсуд Киева 4 февраля арестовал на два месяца без права внесения залога заместителя руководителя Департамента миграционной полиции Нацполиции, которого подозревают в “крышевании” публичных домов в столице.

Ему объявлено подозрение по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией), ст. 302 (создание или содержание мест разврата) и ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией).

Чиновника вместе с другими участниками преступной группировки, которые организовали в Киеве работу сети публичных домов, задержали сотрудники СБУ во время масштабной спецоперации 1 февраля.

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По данным следствия, возглавлял эту банду именно заместитель руководителя Департамента миграционной полиции Нацполиции Украины.

В целом правоохранители задержали 15 участников группировки и провели более 30 обысков по адресам расположения борделей, дома у фигурантов и в админзданиях Нацполиции.

Сейчас избраны меры пресечения еще трем лицам, которые вербовали женщин к оказанию интимных услуг за деньги. Они арестованы с возможностью внесения залога в сумме около 800 тыс. грн каждому.

Рассмотрение других ходатайств продолжается.