За “кришування” борделів у Києві: суд арештував заступника керівника міграційної поліції
Печерський райсуд Києва 4 лютого заарештував на два місяці без права внесення застави заступника керівника Департаменту міграційної поліції Нацполіції, якого підозрюють у “кришуванні” закладів розпусти у столиці.
Йому оголошено підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України: ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією), ст. 302 (створення або утримання місць розпусти) та ст. 303 (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією).
Високопосадовця разом з іншими учасниками злочинного угруповання, які організували у Києві роботу мережі закладів розпусти, затримали співробітники СБУ під час масштабної спецоперації 1 лютого.
За даними слідства, очолював цю банду саме заступник керівника Департаменту міграційної поліції Нацполіції України.
Загалом правоохоронці затримали 15 учасників угруповання та провели понад 30 обшуків за адресами розташування борделів, вдома у фігурантів і в адмінбудівлях Нацполіції.
Наразі обрано запобіжні заходи ще трьом особам, які вербували жінок до надання інтимних послуг за гроші. Їх заарештовано з можливістю внесення застави у сумі близько 800 тис. грн кожному.
Розгляд інших клопотань триває.