За “кришування” борделів у Києві: суд арештував заступника керівника міграційної поліції

Лютий, 04 в 16:10

Печерський райсуд Києва 4 лютого заарештував на два місяці без права внесення застави заступника керівника Департаменту міграційної поліції Нацполіції, якого підозрюють у “кришуванні” закладів розпусти у столиці.

Йому оголошено підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України: ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією), ст. 302 (створення або утримання місць розпусти) та ст. 303 (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією).

Високопосадовця разом з іншими учасниками злочинного угруповання, які організували у Києві роботу мережі закладів розпусти, затримали співробітники СБУ під час масштабної спецоперації 1 лютого.

Зараз дивляться За даними слідства, очолював цю банду саме заступник керівника Департаменту міграційної поліції Нацполіції України. Загалом правоохоронці затримали 15 учасників угруповання та провели понад 30 обшуків за адресами розташування борделів, вдома у фігурантів і в адмінбудівлях Нацполіції. Наразі обрано запобіжні заходи ще трьом особам, які вербували жінок до надання інтимних послуг за гроші. Їх заарештовано з можливістю внесення застави у сумі близько 800 тис. грн кожному. Розгляд інших клопотань триває. Читайте СБУ виконала план на місяць вперед: як мережа відреагувала на обшуки в українських чиновників

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