В Турции спустя 52 часа из-под завалов спасли восьмилетнего мальчика

Февраль, 08 в 14:14

Невероятная история спасения произошла в турецком Хатае. На третьи сутки после ужасного землетрясения спасли восьмилетнего мальчика.

Об этом пишет британское издание BBC.

Игит Чакмак провел под завалами собственного дома 52 часа без еды и воды и выжил.

Сейчас смотрят

Целого и невредимого ребенка вынесли из разрушенного здания и передали в объятия матери, которая все это время не находила себе места, пока продолжалась спасательная операция.

По последним официальным данным, количество погибших от мощнейших землетрясений, произошедших 6 февраля в Турции и Сирии, превысило 7 тыс. человек.