В Турции спустя 52 часа из-под завалов спасли восьмилетнего мальчика
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Невероятная история спасения произошла в турецком Хатае. На третьи сутки после ужасного землетрясения спасли восьмилетнего мальчика.
Об этом пишет британское издание BBC.
Игит Чакмак провел под завалами собственного дома 52 часа без еды и воды и выжил.
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Целого и невредимого ребенка вынесли из разрушенного здания и передали в объятия матери, которая все это время не находила себе места, пока продолжалась спасательная операция.
По последним официальным данным, количество погибших от мощнейших землетрясений, произошедших 6 февраля в Турции и Сирии, превысило 7 тыс. человек.