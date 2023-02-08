У Туреччині через 52 години з-під завалів врятували восьмирічного хлопчика
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Неймовірна історія порятунку сталася у турецькому Хатаї. На третю добу після жахливого землетрусу врятували восьмирічного хлопчика.
Про це пише британське видання ВВС.
Їгіт Чакмак провів під завалами власного будинку 52 години без їжі та води ы вижив.
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Цілу та неушкоджену дитину винесли зі зруйнованої будівлі та передали в обійми матері, яка весь цей час не знаходила собі місця, поки тривала рятувальна операція.
За останніми офіційними даними, кількість загиблих від потужних землетрусів, які сталися 6 лютого у Туреччині та Сирії, перевищила 7 тис.