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Факты / Происшествия

В Киеве слышали взрыв – он может быть связан с работой саперов

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Требует проверки
вибух, обстріл Києва 31 грудня 2022

В Киеве сообщают о взрывах после 15:00. Воздушная тревога не была объявлена. Предыдущая закончилась в 14:40.

Некоторые жители города сообщают, что было несколько громких звуков.

Официальной информации сейчас нет. Однако, взрыв может быть связан с плановыми работами по уничтожению взрывоопасных предметов в Киевской области.

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Ранее в КГВА сообщалось, что 10 февраля в Вышгородском районе пройдет ликвидация ВНП. Из-за этого в области могут быть слышны звуки взрывов.

Напомним, учитывая ночные пуски, по состоянию на 11:30 10 февраля Россия выпустила 71 ракету по объектам критической инфраструктуры Украины.

В Воздушных силах Украины сообщили, что ликвидировали 61 вражескую ракету и пять дронов противника.

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Источник: КГГА
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