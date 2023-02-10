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Факти / Надзвичайні події

У Києві чули вибух – він може бути пов’язаний з роботою саперів

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Потребує перевірки
вибух, обстріл Києва 31 грудня 2022

У Києві повідомляють про вибухи після 15:00. Повітряну тривогу не оголошували. Попередня закінчилася о 14:40.

Деякі мешканці міста повідомляють, що було кілька гучних звуків.

Офіційної інформації зараз немає. Проте вибух може бути пов’язаний із плановими роботами зі знищення вибухонебезпечних предметів на Київщині.

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Раніше у КМВА повідомляли, що 10 лютого у Вишгородському районі пройде ліквідація ВНП. Через це в області можливо чути звуки вибухів.

Нагадаємо, враховуючи нічні пуски, станом на 11:30 10 лютого Росія випустила 71 ракету по об’єктах критичної інфраструктури України.

У Повітряних силах України повідомили, що ліквідували 61 ворожу ракету та п’ять дронів противника.

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Джерело: КМДА
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