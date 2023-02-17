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Наступали ногами на руки и душили: в Киеве четырех воспитательниц отправили под стражу

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Наступали ногами на руки и душили: в Киеве четырех воспитательниц отправили под стражу

Четырех воспитательниц, которые пытали малышей в детском садике, взято под стражу сроком на 2 месяца.

— По ходатайству Киевской городской прокуратуры суд избрал меры пресечения четырем воспитательницам частного коррекционного детского сада, подозреваемых в пытках детей, — сообщает Киевская городская прокуратура.

Отмечается, что Голосеевский районный суд Киева подтвердил обоснованность подозрений и удовлетворил ходатайство прокурора относительно меры пресечения.

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— Согласно материалам следствия, подозреваемые в течение длительного времени совершали противоправные действия в отношении малолетних воспитанников детского учреждения. Эти действия сопровождались причинением детям сильной физической боли и моральных страданий с целью наказать их за поведение или невыполнение указаний воспитателей, — добавляют в прокуратуре.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 127 УК Украины. Досудебное расследование по уголовному производству продолжается.

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Напомним, что накануне этим воспитательницам вручили подозрение в издевательстве над детьми, а именно в том, что они наступали ногами на их руки, высмеивали и оскорбляли ребенка в присутствии других детей, заставляли длительное время стоять в неудобном положении, душили, применяли болевые приемы, обматывали скотчем и закрывали рот полотенцем.

Источник: Прокуратура Киева
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