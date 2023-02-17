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Наступали ногами на руки та придушували: у Києві чотирьох виховательок відправили під варту

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Наступали ногами на руки та придушували: у Києві чотирьох виховательок відправили під варту

Чотирьох виховательок, які катували малечу у дитячому садку, взято під варту строком на 2 місяці.

– За клопотанням Київської міської прокуратури суд обрав запобіжні заходи чотирьом вихователькам приватного корекційного дитячого садочка, яких підозрюють у катуванні дітей, – повідомляє Київська міська прокуратура.

Зазначається, що Голосіївський районний суд міста Києва підтвердив обґрунтованість підозр та задовольнив клопотання прокурора щодо запобіжного заходу.

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– Згідно з матеріалами слідства, підозрювані упродовж тривалого часу вчиняли протиправні дії відносно малолітніх вихованців дитячого закладу. Вказані дії супроводжувалися заподіянням дітям сильного фізичного болю та моральних страждань з метою покарати їх за поведінку або невиконання вказівок вихователів, – додають у прокуратурі.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 2 ст. 127 КК України. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

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Нагадаємо, що напередодні цим вихователькам вручили підозру у знущанні над дітьми, а саме у тому, що вони наступали ногами на їхні руки, висміювали та ображали дитину в присутності інших діток, змушували стояти тривалий час у незручному положенні, придушували, застосовували больові прийоми, обмотували скотчем та закривали рот рушником.

Джерело: Прокуратура Києва
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