Тело было завернуто в пакет: в Одессе в багажнике авто нашли мертвого мужчину

Февраль, 18 в 19:44

В Одессе 40-летнего мужчину нашли мертвым в багажнике авто. Тело было в черном пакете. Авто Porsche Panamera, в котором нашли мужчину, принадлежало убитому.

Об этом сообщают корреспонденты Суспільного со ссылкой на собственные источники полиции.

По информации правоохранителей, мужчина был владельцем магазина, его разыскивали более двух недель. При этом об исчезновении сообщила мать.

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Как сообщает Думская со ссылкой на источники в прокуратуре, мужчину зарезал охранник жилого комплекса, в котором проживал убитый, с целью ограбления. Преступник положил тело в багажник авто для того, чтобы вывезти его, но не смог завести автомобиль. Тело пролежало в багажнике месяц.

Подозреваемый в убийстве был задержан полицейскими. Продолжается досудебное расследование.

Ранее в Броварах в одном из магазинов 46-летний мужчина угрожал продавщице гранатой, ударил ее по лицу и убежал. К сожалению, никто за женщину не вступился, однако полицию вызвали.