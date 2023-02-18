Тіло було завернуте у пакет: в Одесі у багажнику авто знайшли мертвого чоловіка

Лютий, 18 в 19:44

В Одесі 40-річного чоловіка знайшли мертвим у багажнику авто. Тіло було завернуте у чорний пакет. Автівка Porshe Panamera, в якій знайшли небіжчика, належало вбитому.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного із посиланням на власні джерела у поліції.

За інформацією правоохоронців, чоловік був власником магазину, його розшукували понад два тижні. При цьому про зникнення повідомила мама.

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Як повідомляє Думська з посиланням на джерела в прокуратурі, чоловіка зарізав охоронець житлового комплексу, в якому проживав убитий, з метою пограбування. Злочинець поклав тіло у багажник авто для того, аби вивезти його, проте не зміг завести автівку. Тіло пролежало у багажнику місяць.

Підозрюваного у вбивстві затримали поліцейські. Триває досудове розслідування.

Раніше у Броварах в одному з магазинів 46-річний чоловік погрожував продавчині гранатою, вдарив її по обличчю і втік. На жаль, ніхто за жінку не заступився, проте поліцію викликали.