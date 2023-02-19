Росіяни обстріляли Бериславський район: є загиблі, обірвані лінії електропередач

Лютий, 19 в 18:12

У Херсонській області російські солдати обстріляли Бериславський район, внаслідок чого троє людей загинуло та ще п’ятеро поранені, серед яких є троє дітей.

За даними Херсонської обласної прокуратури, 19 лютого війська країни-агресора знову обстріляли звільнену територію Херсонщини.

За уточненими даними, в одному з населених пунктів снаряди окупантів поцілили по житловим будинкам, внаслідок чого загинуло троє місцевих жителів.

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Ще п’ятеро людей дістали поранення, серед яких троє дітей, тому їх госпіталізували до лікарні. Внаслідок обстрілів пошкоджено цивільну інфраструктуру та лінії електропередач.

Розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України). Наразі слідчі фіксують воєнні злочини, скоєні російською армією.