Прямое попадание: в Донецке горит здание “прокуратуры ДНР”

Февраль, 19 в 16:56

В Донецке в здании так называемой “прокуратуры ДНР” произошел пожар.

Об этом написал военный корреспондент Андрей Цаплиенко в Telegram.

— Попадание, жестко. В Донецке пожар в здании так называемой “прокуратуры ДНР”, — написал он и обнародовал соответствующее видео.

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РосСМИ информируют, что взрыв в центре Донецка прогремел после обеда 19 февраля. Пропагандисты говорят о “прямом попадании в здание прокуратуры”.

При этом советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко пишет о “хлопке” не только в прокуратуре, но и в российской казарме в центре Донецка.

Напомним, что 15 декабря во временно захваченном Донецке раздались взрывы.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 361-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Фото: скрин с видео