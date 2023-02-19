Прямое попадание: в Донецке горит здание “прокуратуры ДНР”
В Донецке в здании так называемой “прокуратуры ДНР” произошел пожар.
Об этом написал военный корреспондент Андрей Цаплиенко в Telegram.
— Попадание, жестко. В Донецке пожар в здании так называемой “прокуратуры ДНР”, — написал он и обнародовал соответствующее видео.
РосСМИ информируют, что взрыв в центре Донецка прогремел после обеда 19 февраля. Пропагандисты говорят о “прямом попадании в здание прокуратуры”.
При этом советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко пишет о “хлопке” не только в прокуратуре, но и в российской казарме в центре Донецка.
Напомним, что 15 декабря во временно захваченном Донецке раздались взрывы.
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Фото: скрин с видео