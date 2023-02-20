Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події

Троє загинули, троє у лікарні: на Тернопільщині перекинувся автобус

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
ДСНС

У Тернопільській області, поблизу села Стара Брикуля перекинувся автобус із пасажирами. Троє людей загинули, ще трьох пасажирів із різними травмами доправили до лікарні.

Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС. 

ДТП сталася 19 лютого близько 22:00. Автобус Neoplan, який прямував із Буковеля до Тернополя, перекинувся на узбіччя. 

Зараз дивляться

– На момент дорожньо-транспортної пригоди в автобусі перебували 39 людей, зокрема 1 дитина. Внаслідок ДТП 3 особи загинуло і 3 травмовано. Потерпілих доставили до Теребовлянської міської лікарні, – розповіли у ДСНС.

Співробітники ДСНС врятували пасажирку, яку деблокували з-під автобуса.

Neoplan підняли з узбіччя на проїжджу частину та запобігли пожежі.

ДСНС
ДСНС
Троє загинули, троє у лікарні: на Тернопільщині перекинувся автобус / 6 фотографий

До ліквідації наслідків було залучено 20 чол. особового складу та 5 од. техніки підрозділів ГУ ДСНС України у Тернопільській області, а також 3 од. допоміжної техніки, яку надало місцеве агропідприємство.

Обставини ДТП встановлюються.

Читайте
Маршрутка влетіла в фуру: на трасі Київ-Полтава сталась смертельна ДТП

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка