Троє загинули, троє у лікарні: на Тернопільщині перекинувся автобус
У Тернопільській області, поблизу села Стара Брикуля перекинувся автобус із пасажирами. Троє людей загинули, ще трьох пасажирів із різними травмами доправили до лікарні.
Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС.
ДТП сталася 19 лютого близько 22:00. Автобус Neoplan, який прямував із Буковеля до Тернополя, перекинувся на узбіччя.
– На момент дорожньо-транспортної пригоди в автобусі перебували 39 людей, зокрема 1 дитина. Внаслідок ДТП 3 особи загинуло і 3 травмовано. Потерпілих доставили до Теребовлянської міської лікарні, – розповіли у ДСНС.
Співробітники ДСНС врятували пасажирку, яку деблокували з-під автобуса.
Neoplan підняли з узбіччя на проїжджу частину та запобігли пожежі.
До ліквідації наслідків було залучено 20 чол. особового складу та 5 од. техніки підрозділів ГУ ДСНС України у Тернопільській області, а також 3 од. допоміжної техніки, яку надало місцеве агропідприємство.
Обставини ДТП встановлюються.