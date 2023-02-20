Лютий, 20 в 11:33

У Тернопільській області, поблизу села Стара Брикуля перекинувся автобус із пасажирами. Троє людей загинули, ще трьох пасажирів із різними травмами доправили до лікарні.

Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС.

ДТП сталася 19 лютого близько 22:00. Автобус Neoplan, який прямував із Буковеля до Тернополя, перекинувся на узбіччя.

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– На момент дорожньо-транспортної пригоди в автобусі перебували 39 людей, зокрема 1 дитина. Внаслідок ДТП 3 особи загинуло і 3 травмовано. Потерпілих доставили до Теребовлянської міської лікарні, – розповіли у ДСНС.

Співробітники ДСНС врятували пасажирку, яку деблокували з-під автобуса.

Neoplan підняли з узбіччя на проїжджу частину та запобігли пожежі.

Троє загинули, троє у лікарні: на Тернопільщині перекинувся автобус / 6 фотографий

До ліквідації наслідків було залучено 20 чол. особового складу та 5 од. техніки підрозділів ГУ ДСНС України у Тернопільській області, а також 3 од. допоміжної техніки, яку надало місцеве агропідприємство.

Обставини ДТП встановлюються.