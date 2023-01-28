Январь, 28 в 18:19

В субботу, 28 января, на трассе Киев-Полтава произошло смертельное ДТП с участием маршрутки и фуры. В результате аварии погибли трое людей.

По предварительной информации, восемь человек получили повреждения. На месте происшествия работают спасатели.

Как сообщили в ГСЧС, удар был настолько сильным, что пассажиров придавило конструкцией транспорта.

Сейчас смотрят По данным СМИ, авария произошла у села Ивановка около 16:00. В сети обнародовали видео с места происшествия. По словам спасателей, погодные условия на Полтавщине сегодня были не такими, из-за которых могло произойти ДТП. Вероятно, причина аварии в другом. Читайте Расстреляли 10 авто гражданских на Житомирской трассе: правоохранители идентифицировали солдат РФ

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