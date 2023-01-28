Маршрутка влетела в фуру: на трассе Киев-Полтава произошло смертельное ДТП
В субботу, 28 января, на трассе Киев-Полтава произошло смертельное ДТП с участием маршрутки и фуры. В результате аварии погибли трое людей.
По предварительной информации, восемь человек получили повреждения. На месте происшествия работают спасатели.
Как сообщили в ГСЧС, удар был настолько сильным, что пассажиров придавило конструкцией транспорта.
Сейчас смотрят
По данным СМИ, авария произошла у села Ивановка около 16:00. В сети обнародовали видео с места происшествия.
По словам спасателей, погодные условия на Полтавщине сегодня были не такими, из-за которых могло произойти ДТП. Вероятно, причина аварии в другом.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка