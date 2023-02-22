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Факты / Происшествия

В Киеве на Позняках из-за аварии затопило несколько улиц: что известно

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Київ потоп Позняки

В Киеве из-за повреждения трубопровода затопило ряд улиц на Позняках.

В Киевской городской государственной администрации сообщили, что в настоящее время Киевводоканал ликвидирует повреждение трубопровода по улице Анны Ахматовой.

— Ремонтные бригады прибыли на место аварийной ситуации, перекрывают участок трубопровода и откачивают воду, — говорится в сообщении пресс-службы.

После этого будут оперативно выполняться работы по ликвидации повреждения.

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На опубликованных в сети кадрах видно, как автомобилям приходится преодолевать большие водные преграды. Вода течет рекой не только по проезжей части, но и по тротуару.

На данный момент движение по улице Анны Ахматовой перекрыто. Водителей просят учесть это при планировании маршрута.

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Фото: Telegram/kyiv_n

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