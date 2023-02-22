В Киеве на Позняках из-за аварии затопило несколько улиц: что известно
В Киеве из-за повреждения трубопровода затопило ряд улиц на Позняках.
В Киевской городской государственной администрации сообщили, что в настоящее время Киевводоканал ликвидирует повреждение трубопровода по улице Анны Ахматовой.
— Ремонтные бригады прибыли на место аварийной ситуации, перекрывают участок трубопровода и откачивают воду, — говорится в сообщении пресс-службы.
После этого будут оперативно выполняться работы по ликвидации повреждения.
На опубликованных в сети кадрах видно, как автомобилям приходится преодолевать большие водные преграды. Вода течет рекой не только по проезжей части, но и по тротуару.
На данный момент движение по улице Анны Ахматовой перекрыто. Водителей просят учесть это при планировании маршрута.
Фото: Telegram/kyiv_n