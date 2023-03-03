12 років за ґратами: суд виніс вирок льотчику, який бомбардував Харківську телевежу

Березень, 03 в 12:53

Суд виніс вирок заступнику командира військової частини повітряних сил ЗС РФ який бомбардував Харківську телевежу.

Про це повідомляють у пресслужбі СБУ.

– 6 березня 2022 року підозрюваний на російському бойовому літаку перетнув державний кордон України та здійснив бомбардування радіотелевізійної станції у Харкові, – йдеться у повідомленні.

Слідчі СБУ встановили, що для проведення повітряної атаки ворог застосував вісім авіаційних бомб ФАБ-500 загальною вагою 2,5 тонни у тротиловому еквіваленті.

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– Самого льотчика українські захисники збили одразу після того, як він скинув бомби. Після катапультування та приземлення його було затримано, – розповіли в СБУ.

На підставі доказів, зібраних слідчими СБУ, суд визнав його винним за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни) та призначив покарання у вигляді 12 років ув’язнення.



Нагадаємо, на Рівненщині Служба безпеки України затримала диверсанта головного управління Генерального штабу ЗС РФ (ГРУ), який намагався підірвати один з об’єктів транспортної інфраструктури обласного центру, щоб зірвати постачання іноземного озброєння.