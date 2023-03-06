“Блогеру” УПЦ МП, який розпалював міжконфесійну ворожнечу, повідомили про підозру

Березень, 06 в 19:10

Служба безпеки України повідомила про підозру так званому церковному блогеру УПЦ МП, який розпалював міжконфесійну ворожнечу.

Співробітники СБУ зібрали беззаперечні докази вини церковного блогера УПЦ МП. Вони встановили, що чоловік керував інформаційним ресурсом, через який розповсюджував заклики, що порушують рівноправність громадян залежно від їхньої расової, національної, регіональної належності та переконань.

Готуючи свої “публікації”, він використовував наративи російських пропагандистів.

Зараз дивляться

Як повідомили в СБУ, підозрюваний називав Православну церкву України “сектантською організацією” та бідкався на нібито її “неканонічність та незаконність”. Окрім цього, він обзивав вірян ПЦУ “сатаністами, розкольниками, гонителями православної віри, безбожниками та радикалами”.

У правоохоронному органі зазначили, що своїми діями чоловік сприяв загостренню внутрішньої обстановки в регіоні через розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті.

Наразі йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, релігійної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) КК України.

На початку березня співробітники СБУ затримали настоятеля храму в Сумській області, який співпрацював з ФСБ. За даними слідства, протоієрей збирав інформацію про дислокацію Сил оборони на території області, передусім координати місць базування командних пунктів і складів з артилерійським озброєнням ЗСУ.