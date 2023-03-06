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Оккупанты из артиллерии и дронов обстреляли поселок Казацкое Херсонской области: ранена женщина

Марта Бондаренко, редактор ленты
Оккупанты из артиллерии и дронов обстреляли поселок Казацкое Херсонской области: ранена женщина

Сегодня утром поселок Казацкое Новокаховской общины, что в Херсонской области, в очередной раз был под вражеским обстрелом.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

Оккупанты били по поселку из артиллерии и сбрасывали боеприпасы с дронов.

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Местная жительница получила ранение ноги. Женщину оперативно госпитализировали в больницу, где оказали необходимую помощь. Состояние раненой позволяет продолжать лечение дома.

Кроме того, в результате обстрелов повреждены несколько домов. К счастью, их хозяева избежали травм и ранений.

Херсонская ОВА 3 марта сообщила, что оккупанты обстреляли село Казацкое, ранения получили два человека. Впоследствии в Нацполиции рассказали, что девять человек ранены – они в момент обстрела получали гуманитарку.

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