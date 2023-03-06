Березень, 06 в 13:57

Сьогодні зранку селище Козацьке Новокаховської громади, що на Херсонщині, вкотре було під ворожим обстрілом.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Окупанти гатили по селищу з артилерії та скидали боєприпаси з дронів.

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Місцева жителька дістала поранення ноги. Жінку оперативно госпіталізували до лікарні, де надали необхідну допомогу. Стан пораненої дозволяє продовжувати лікування вдома.

Крім того, внаслідок обстрілів пошкоджено кілька будинків. На щастя, їхні господарі уникли травм і поранень.

Херсонська ОВА 3 березня повідомила, що окупанти обстріляли село Козацьке, поранень зазнали дві людини. Згодом у Нацполіції розповіли, що дев’ятьох людей поранено – вони у момент обстрілу отримували гуманітарку.