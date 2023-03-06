Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події

Окупанти з артилерії та дронів обстріляли селище Козацьке на Херсонщині: поранено жінку

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Окупанти з артилерії та дронів обстріляли селище Козацьке на Херсонщині: поранено жінку

Сьогодні зранку селище Козацьке Новокаховської громади, що на Херсонщині, вкотре було під ворожим обстрілом.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Окупанти гатили по селищу з артилерії та скидали боєприпаси з дронів.

Зараз дивляться

Місцева жителька дістала поранення ноги. Жінку оперативно госпіталізували до лікарні, де надали необхідну допомогу. Стан пораненої дозволяє продовжувати лікування вдома.

Крім того, внаслідок обстрілів пошкоджено кілька будинків. На щастя, їхні господарі уникли травм і поранень.

Херсонська ОВА 3 березня повідомила, що окупанти обстріляли село Козацьке, поранень зазнали дві людини. Згодом у Нацполіції розповіли, що дев’ятьох людей поранено – вони у момент обстрілу отримували гуманітарку.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка