Більше 8 років переховувався в “ЛНР” та Києві: ДБР затримало дезертира з СБУ
Колишній співробітник управління СБУ в Луганській області у 2014 році після вторгнення РФ залишився у тимчасово окупованому Алчевську і більше восьми років переховувався від слідства у справі за фактом дезертирства. Його затримали у Києві працівники ДБР та СБУ.
Певний час колишній правоохоронець перебував у так званій ЛНР, а потім виїхав на підконтрольну Україні територію і переховувався, обмеживши своє пересування навіть вулицею.
Потім чоловік вирішив, що у великому місті легше загубитись, і оселився у Києві.
Під час обшуку в нього вилучили мобільні телефони та копії документів.
Його також перевірять на причетність до співпраці з російськими спецслужбами та незаконними збройними формуваннями “ЛНР”.
Експравоохоронцю оголошено підозру за ч. 1 ст. 408 ККУ (дезертирство), за якою загрожує до п’яти років позбавлення волі.
Слідчі ДБР з початку 2023 року завершили спеціальне досудове розслідування щодо дев’ятьох співробітників СБУ, які у 2014 році залишилися на тимчасово окупованій території Луганської області.