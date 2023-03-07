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Більше 8 років переховувався в “ЛНР” та Києві: ДБР затримало дезертира з СБУ

Валентина Летяк, редакторка стрічки
ДБР затримало дезертира з СБУ
Фото: ДБР

Колишній співробітник управління СБУ в Луганській області у 2014 році після вторгнення РФ залишився у тимчасово окупованому Алчевську і більше восьми років переховувався від слідства у справі за фактом дезертирства. Його затримали у Києві працівники ДБР та СБУ.

Певний час колишній правоохоронець перебував у так званій ЛНР, а потім виїхав на підконтрольну Україні територію і переховувався, обмеживши своє пересування навіть вулицею.

Потім чоловік вирішив, що у великому місті легше загубитись, і оселився у Києві.

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Під час обшуку в нього вилучили мобільні телефони та копії документів.

Його також перевірять на причетність до співпраці з російськими спецслужбами та незаконними збройними формуваннями “ЛНР”.

Експравоохоронцю оголошено підозру за ч. 1 ст. 408 ККУ (дезертирство), за якою загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Слідчі ДБР з початку 2023 року завершили спеціальне досудове розслідування щодо дев’ятьох співробітників СБУ, які у 2014 році залишилися на тимчасово окупованій території Луганської області.

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Джерело: ДБР
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