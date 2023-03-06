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Зеленский уволил заместителя главы СБУ и руководителей спецслужбы в двух областях

Юлия Соколова, редактор ленты
Зеленский уволил заместителя главы СБУ и руководителей спецслужбы в двух областях
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский осуществил кадровые перестановки в Службе безопасности Украины.

Соответствующие указы появились на официальном сайте Офиса президента.

Так, Зеленский уволил Александра Якушева с должности заместителя главы СБУ (указ № 130). Якушев занимал этот пост с марта 2020 года.

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Другими указами президент уволил:

  • Александра Провоторова – с должности начальника Департамента хозяйственного обеспечения СБУ ( указ № 131);
  • Игоря Носка – с должности начальника Департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ ( указ № 132);
  • Бориса Безрукого – с должности начальника Управления СБУ в Запорожской области ( указ № 133);
  • Эдуарда Федорова – с должности начальника Управления СБУ в Сумской области ( указ № 134).

Причины увольнения в указах президента не приводятся.

Следует отметить, что Владимир Зеленский уже назначил нового главу Управления Службы безопасности в Сумской области: им стал Олег Красношапка.

А Департамент охраны государственной тайны и лицензирования СБУ возглавил Олег Храмов.

Еще в июле 2022 года президент анонсировал “кадровую ревизию” в СБУ из-за неудовлетворительной работы сотрудников спецслужбы. После этого Верховная Рада проголосовала за увольнение Ивана Баканова с должности главы СБУ.

Исполняющим обязанности главы спецслужбы стал бригадный генерал Василий Малюк. В феврале этого года он официально возглавил СБУ.

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Источник: Офис президента
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