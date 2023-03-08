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Знепритомніла і перестала дихати: у Польщі раптово померла 12-річна українка

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
карета швидкої допомоги у Польщі
Фото: Depositphotos

У польському місті Устка у Поморському воєводстві 12-річна дівчинка з України знепритомніла і перестала дихати.

Попри реанімаційні заходи, які тривали понад годину, врятувати її не вдалося.

Служба швидкої допомоги була викликана о 15:10 у вівторок до квартири на вулиці Легіонів в Устці.

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– Нас сповістила жителька Устки, яка помітила, що її 12-річна дочка, з якою вона перебувала вдома, знепритомніла і перестала дихати, – розповів речник поліції Слупська Якуб Багінський.

Прибувши на місце події, рятувальники розпочали реанімаційні заходи. Пізніше до них приєдналися пожежники, які привезли кисень, оскільки в машині швидкої допомоги він закінчився.

Дівчинку реанімували понад годину, але врятувати її не вдалося.

Скриншот: Google Maps

Наразі прокуратура розслідує причину раптової смерті підлітка. Слідчі призначили розтин тіла. Матері дівчинки надали психолога, який володіє українською мовою.

Нещодавно стало відомо про загибель у Британії 14-річної українки. Дівчинку знайшли непритомною на пляжі у графстві Девон та доправили до лікарні, де вона померла.

Джерела: Wiadomości, I.pl

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