Березень, 08 в 14:38

У польському місті Устка у Поморському воєводстві 12-річна дівчинка з України знепритомніла і перестала дихати.

Попри реанімаційні заходи, які тривали понад годину, врятувати її не вдалося.

Служба швидкої допомоги була викликана о 15:10 у вівторок до квартири на вулиці Легіонів в Устці.

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– Нас сповістила жителька Устки, яка помітила, що її 12-річна дочка, з якою вона перебувала вдома, знепритомніла і перестала дихати, – розповів речник поліції Слупська Якуб Багінський.

Прибувши на місце події, рятувальники розпочали реанімаційні заходи. Пізніше до них приєдналися пожежники, які привезли кисень, оскільки в машині швидкої допомоги він закінчився.

Дівчинку реанімували понад годину, але врятувати її не вдалося.

Наразі прокуратура розслідує причину раптової смерті підлітка. Слідчі призначили розтин тіла. Матері дівчинки надали психолога, який володіє українською мовою.

Нещодавно стало відомо про загибель у Британії 14-річної українки. Дівчинку знайшли непритомною на пляжі у графстві Девон та доправили до лікарні, де вона померла.

Джерела: Wiadomości, I.pl