Март, 10 в 14:56

В Зеленодольске Днепропетровской области за смерть годовалого ребенка осудили мать и ее сожителя.

Мать забитого до смерти мальчика проведет за решеткой четыре года, а ее ранее судимый сожитель – девять.

Кроме того, женщину лишили родительских прав в отношении ее двух других малолетних детей.

Сейчас смотрят

Прокуроры Западной окружной прокуратуры Днепра доказали в суде, что мужчина умышленно нанес тяжкие телесные повреждения ребенку, от которых тот умер, а мать заведомо оставила сына в опасности.

По данным следствия, малыша, которому был всего год и 11 месяцев, сожитель его матери убил в апреле 2020 года.

Мужчину во время распития с сожительницей алкогольных напитков настолько разгневал плач ребенка, что он по меньшей мере 19 раз ударил малыша рукой по голове и телу.

Мать мальчика в это время была рядом и не сделала ничего, чтобы прекратить избиение ребенка или оказать ему медицинскую помощь.

По выводам экспертов, мальчик был жив еще 10 часов после нанесенных травм, и его можно было спасти, если бы своевременно оказали медицинскую помощь.