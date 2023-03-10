Мати спостерігала, як її малюка забивали до смерті – у Зеленодольську засудили пару

Березень, 10 в 14:56

У Зеленодольську Дніпропетровської області за смерть однорічної дитини засудили матір та її співмешканця.

Мати забитого до смерті хлопчика проведе за ґратами чотири роки, а її раніше судимий співмешканець – дев’ять.

Крім того, жінку позбавили батьківських прав щодо її двох інших малолітніх дітей.

Зараз дивляться

Прокурори Західної окружної прокуратури Дніпра довели в суді, що чоловік умисно завдав тяжких тілесних ушкоджень дитині, від яких та померла, а мати завідомо залишила сина в небезпеці.

За даними слідства, малюка, якому було всього рік та 11 місяців, співмешканець його матері вбив у квітні 2020 року.

Чоловіка, який розпивав із співмешканкою алкогольні напої, настільки розгнівав плач дитини, що він щонайменше 19 разів ударив малечу рукою по голові та тілу.

Мати хлопчика в цей час була поряд і не зробила нічого, щоби припинити побиття дитини чи надати їй медичну допомогу.

За висновками експертів, хлопчик був живим ще 10 годин після завданих травм і його можна було врятувати, якби своєчасно надали медичну допомогу.