Исполнитель главной роли в фильме Мавка. Настоящий миф Иван Довженко поделился трогательным фото из своего детства.

В сториз в Instagram Иван показал, каким был в молодости его отец — звезда сериалов Участковый с ДВРЗ и АТП Перевозчики Вячеслав Довженко.

Иван Довженко показал архивное фото

На снимке еще совсем маленький Иван сидит в машине с папой. Очевидно, фото было сделано во время семейной поездки. Такой эксклюзив 21-летний актер опубликовал по случаю Дня отца, который отмечался 21 июня.

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Дети Вячеслава Довженко

Вячеслав Довженко воспитывает двух сыновей: старшего Ивана и младшего Василия. Оба мальчика родились в браке со звездной актрисой Ксенией Башей, с которой Довженко развелся в 2018 году.

После расставания родители сохранили хорошие отношения с детьми и поддерживают их на пути к мечте. Ивана Довженко уже называют одним из самых перспективных актеров. Кроме Мавки он также успел сыграть главную роль в экшене На драйве.

Напомним, что уже этой осенью на телеканале ICTV2 Вячеслав и Иван Довженко появятся вместе в новом минисериале ДВРЗ против шпиона. Проект является продолжением вселенной Участкового с ДВРЗ — ироничного детектива, состоящего из трех сезонов.

Ранее Иван Довженко делился, что уже не впервые работает со своим отцом на площадке, и это всегда ответственно для него.

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