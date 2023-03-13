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Госпитализировали в больницу: на Николаевщине на взрывчатке подорвался 13-летний подросток

Юля Захарченко, редактор ленты
швидка допомога_лікарня
Фото: Depositphotos

В Николаевской области 13-летний подросток подорвался на неизвестном предмете на территории частного дома. Ребенка госпитализировали в больницу.

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Николаевской области Сергей Шайхет.

По его словам, ребенок из села Любомировка Шевченковской громады получил взрывные травмы, осколочные ранения тела и конечностей. Парня госпитализировали, врачи уже оказывают ему квалифицированную медицинскую помощь.

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Шайхет призывает родителей обсудить с детьми правила безопасного поведения в случае обнаружении опасных предметов (мин, боеприпасов, подозрительных предметов).

Он просит напоминать детям, что во время прогулок они должны быть очень внимательными и осторожными, не касаться и не передвигать опасные находки, не пытаться разбирать или брать в руки.

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