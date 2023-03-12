Госпитализировали с травмами: в Запорожской области после детонации взрывчатки пострадали двое детей

Март, 12 в 17:53

В Запорожской области в результате детонации взрывчатки травмированы двое детей. Они нашли на улице опасный предмет и принесли домой, а во время игры он сдетонировал.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. По данным ГСЧС, ранены двое мальчиков 2012 и 2019 годов рождения, которых госпитализировали в медицинское учреждение.

— Как выяснилось во время предварительного расследования, дети нашли на улице предмет цилиндрической формы и принесли домой. Во время игры он сдетонировал. Обоих мальчиков госпитализировали в медицинское учреждение, — говорится в сообщении.

В ГСЧС призывают украинцев быть внимательными: если найти боеприпас или другой подозрительный предмет — запрещено подходить к нему или трогать, нужно позвонить в Национальную полицию по номеру 101.

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Значительная территория Украины сейчас потенциально загрязнена боеприпасами — крайне внимательными и осторожными следует быть на деоккупированных территориях, добавили в ГСЧС.