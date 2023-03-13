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Факти / Надзвичайні події

Госпіталізували до лікарні: на Миколаївщині на вибухівці підірвався 13-річний підліток

Юля Захарченко, редакторка стрічки
швидка допомога_лікарня
Фото: Depositphotos

У Миколаївській області 13-річний підліток підірвався на невідомому предметі на території приватного будинку. Дитину госпіталізували до лікарні.

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції у Миколаївській області Сергій Шайхет.

За його словами, дитина з села Любомирівка Шевченківської громади дістала вибухові травми, осколкові поранення тіла та кінцівок. Хлопця госпіталізували, лікарі вже надають йому кваліфіковану медичну допомогу.

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Шайхет закликає батьків обговорити з дітьми правила безпечної поведінки під час виявлення небезпечних предметів (мін, боєприпасів, підозрілих предметів).

Він просить нагадувати дітям, що під час прогулянок вони мають бути дуже уважними та обережними, не торкатися та не пересувати небезпечні знахідки, не намагатися розбирати або брати в руки.

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