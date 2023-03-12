Госпіталізували з травмами: у Запорізькій області після детонації вибухівки постраждало двоє дітей
У Запорізькій області внаслідок детонації вибухівки травмовані двоє дітей. Вони знайшли на вулиці небезпечний предмет та принесли додому, а під час гри він здетонував.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій. За даними ДСНС, поранені двоє хлопчиків 2012 та 2019 років народження, яких госпіталізували до медичного закладу.
– Як з’ясувалося під час попереднього розслідування, діти знайшли на вулиці предмет циліндричної форми та принесли додому. Під час гри він здетонував. Обох хлопчиків госпіталізували до медичного закладу, – йдеться у повідомленні.
У ДСНС закликають українців бути уважними: якщо знайти боєприпас чи інший підозрілий предмет – заборонено підходити до нього або чіпати, потрібно зателефонувати до Національної поліції за номером 101.
Значна територія України нині потенційно забруднена боєприпасами – вкрай уважними та обережними слід бути на деокупованих територіях, додали у ДСНС.