Март, 12 в 15:37

В Черноморске, Одесской области спасатели сняли с кондиционера 8-летнего мальчика.

Об этом сообщают в пресс-службе ГСЧС.

Как сообщили в ведомстве, 12 марта, около 12 часов дня в Службу спасения поступило сообщение о том, что в городе Черноморск, 8-летний мальчик вылез с балкона на втором этаже и залез на кондиционер.

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– По прибытию на место вызова, пожарные в кратчайшие сроки с помощью специальной лестницы осторожно сняли с балкона ребенка 2015 года рождения, — говорится в сообщении.

Мальчик отделался испугом. Спасатели в очередной раз призывают родителей, следить за своими детьми.

– Уважаемые родители, смотрите за своими детьми, они сейчас очень активны и нуждаются всегда в нашей заботе, – призвали спасатели.

В Одесской области спасли 8-летнего мальчика, который залез на кондиционер / 3 фотографии

Как мы рассказывали ранее, спасатели достали котенка из полуразрушенной квартиры жилого дома в Запорожье, по которому российская армия нанесла ракетный удар 2 марта.